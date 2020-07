Disabilità, 400 mila euro dalla Regione Toscana per l’autonomia e la mobilità personale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono in fase di distribuzione 400 mila euro di contributi a 94 persone che ne hanno fatto richiesta, partecipando a due bandi del Centro regionale per l’accessibilità, grazie alla Legge regionale 81 del 2017. Si tratta di contributi che, in alcuni casi, hanno superato il tetto massimo di 7 mila euro a persona, con una media di oltre 4 mila euro per ogni contributo erogato. Queste risorse economiche, che la Regione ha stanziato tramite appositi bandi e che sono già in fase di erogazione, sono finalizzate a sostenere l’autonomia e la mobilità personale per l’acquisto di un’autovettura, la modifica dei comandi al volante o anche per l’adattamento dell’auto per il trasporto di carrozzine. “Si ... Leggi su laprimapagina

