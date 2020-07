Di Martino torna al “Vigorito” dopo la notte dell’eliminazione dalla Coppa Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Rimane una delle poche partite da cancellare nella splendida stagione del Benevento. La sfida di Coppa Italia con il Monza, prima uscita ufficiale della formazione di Filippo Inzaghi, sancì l’eliminazione della Strega dalla competizione per mano dei brianzoli. Quella notte a dirigere il match del “Ciro Vigorito” c’era Antonio Di Martino di Teramo, l’arbitro designato per la prossima sfida di campionato contro il Livorno, in programma venerdì sera nel Sannio. Una gara che non avrà nulla da dire in termini di classifica; se il Benevento è stato già promosso in serie A, i labronici hanno salutato la cadetteria sancendo il loro ritorno in C. Al fianco del fischietto abruzzese ci saranno ... Leggi su anteprima24

