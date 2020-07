Di Lorenzo e Okaka squalificati: entrambi salteranno Napoli-Udinese di domenica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Erano diffidati e sono stati ammoniti: Di Lorenzo, difensore del Napoli, e Okaka, attaccante dell'Udinese, hanno rimediato un giallo durante le sfide contro Bologna e Lazio e dunque saranno squalificati e domenica sera salteranno la sfida del San ... Leggi su tuttonapoli

TuttoFanta : @massimo2002mo @GruppoEsperti @ProfidiAndrea @Oracolo_Fanta @mastelli93 Ciao, immobile, Cutrone, Pinamonti (caicedo, okaka). Lorenzo S - TuttoFanta : @andreriga99 @GruppoEsperti @SOSFanta @mastelli93 Ciao, Zapata, Petagna e Okaka. Lorenzo S -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Okaka

La Serie A su Sky e Dazn torna in campo oggi con sette partite: ecco gli orari e le probabili formazioni di match. Dopo l’anticipo di ieri che ha visto l’Atalanta trionfare per 6-2 sul Brescia, torna ...Sono 77 i precedenti tra Udinese e Sampdoria in A: i blucerchiati conducono per 32 successi a 22, completano 23 pareggi. La Sampdoria è la squadra contro cui Udinese ha segnato di più in Serie A (111 ...