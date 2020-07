Di Battista sul caso Autostrade: “Prima volta che famiglia di potenti viene presa a schiaffi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, attraverso un video su Facebook, ha voluto commentare la soluzione scelta per la questione relativa ad Autostrade: “Io non sto in Consiglio dei Ministri per cui voglio leggere meglio le carte, pero’ io sono molto soddisfatto. Per la prima volta uno scandalo non finisce a tarallucci e vino, ma con una famiglia di potenti presa a schiaffi. Io non sono obbligato a difendere le scelte del governo, non è un segreto che non volevo un governo con il Pd e in passato sapete che ho criticato anche il M5s quando l’ho ritenuto opportuno. Credo fermamente nella nazionalizzazione di determinate infrastrutture e leggo che lo Stato prende il controllo di un’infrastruttura gestita dai privati con enormi ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Battista sul Alessandro Di Battista presenta ‘Sentieri persiani’, il video-reportage sul vero volto… Il Fatto Quotidiano Autostrade, Di Maio e Di Battista esultano: "Finalmente, schiaffo ai Benetton"

Il ministro degli Esteri e il possibile futuro leader del M5s: "Non era facile fronteggiare i Benetton, lo Stato ha fatto lo Stato" "I Benetton hanno accettato le condizioni del governo. Lo Stato dive ...

Autostrade, Di Battista: Salvini vomitevole, pavido e livoroso

Roma, 15 lug. (askanews) - "Leggere Salvini che commenta la vicenda Autostrade dicendo che M5s ha ceduto al Pd vomitevole, da persona falsa, gonfia di livore". Lo afferma Alessandro Di Battista, espon ...

