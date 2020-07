“Devotion” di Giuseppe Tornatore in anteprima al Taormina Film Fest il 18 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) DEVOTION Un Film di Giuseppe Tornatore Musiche inedite di Ennio Morricone Prodotto da Dolce&Gabbana anteprima Assoluta – Evento speciale Teatro Antico Sabato 18 luglio ore 21.30 Domenico Dolce e Stefano Gabbana scelgono ancora una volta il Maestro Giuseppe Tornatore per raccontare il loro incondizionato amore per la Bellezza attraverso l’occhio sapiente della sua cinepresa. Il rapporto di profonda amicizia e stima reciproca tra i due Stilisti e il regista premio Oscar – sempre presente nei momenti fra i più importanti della storia di Dolce&Gabbana e autore di spot memorabili – torna a intrecciarsi sul grande schermo dopo il cameo nella scena della corriera de “L’uomo delle ... Leggi su romadailynews

