Detrazione 730 abbonamento mezzi pubblici: requisiti, come fare, limiti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per chi è alle prese con la dichiarazione dei redditi è utile sapere che anche per quest’anno, il 2020, è possibile portare in Detrazione gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Questo tipo di spesa è infatti detraibile al 19% sul modello 730, ed è valida sia per abbonamenti personali che per familiari a carico come i figli. La spesa massima che si può portare in Detrazione è di 250 euro, dai quali si recupera il 19%. Sono ammessi per la Detrazione gli abbonamenti di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per quanti riguarda l’utilizzo di autobus, tram, metro e treni. Per compilare correttamente il modello 730, ecco le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Detrazione ... Leggi su italiasera

