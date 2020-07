Destination Naples, esordio in digitale del marchio che vuole rilanciare il turismo culturale della Campania (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giovedì 16 luglio si svolge il Buy Mice Online, il workshop tra domanda e offerta turistica italiana, organizzato dalla casa editrice Ediman di Milano. In ambiente digitale interattivo i più importanti planner aziendali e di agenzie italiane si confronteranno sulle novità offerte da alberghi, centri congressi, sedi museali ed imprese turistiche di Napoli e della Campania in questo periodo di ripartenza. Napoli aderisce alla iniziativa con il nuovo marchio Destination Naples dell’Associazione Bay of Naples Finest, che attualmente riunisce quaranta partners sia nel settore del turismo leisure che in quello dell’organizzazione di eventi. L’associazione è nata nel 2014 con lo scopo di promuovere il territorio ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Destination Naples