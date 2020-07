Decreto Salvini: vicino all’accordo, le multe milionarie scendono a 560 euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo un lungo incontro tra la ministra Luciana Lamorgese e gli esponenti della maggioranza avvenuto il 14 luglio al Viminale, si è quasi raggiunto un accordo sulla riscrittura del cosiddetto Decreto Salvini, formulato dell’allora ministro dell’interno. Il punto cruciale sono le multe per le ong che effettuano salvataggi in mare. Se dovessero violare i divieti d’ingresso nelle acque italiane, secondo il nuovo accordo, la sanzione scenderebbe a 560 euro, contro quella attuale del Decreto Salvini che va da 250.000 a 1 milione di euro. LEGGI ANCHE >Salvini risponde alla denuncia di Aboubakar Soumahoro: «Querelano i bonghi perché Salviniani?» I principali cambiamenti al Decreto ... Leggi su giornalettismo

