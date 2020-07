Debito pubblico, Bankitalia: “A maggio sale di 40,5 miliardi e arriva a 2.507, nuovo record. Entrate tributi: -27,8% rispetto a un anno fa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Debito pubblico italiano arriva a toccare un nuovo record: a maggio è pari a 2.507,6 miliardi, per via di un aumento di 40,5 miliardi rispetto ad aprile. Il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche cumulato fra gennaio e maggio raggiunge i 66,4 miliardi di euro, più del doppio dei 29,6 miliardi dello stesso periodo del 2019. Il dato è un assaggio dell’impatto della crisi del Covid sui conti pubblici: solo a maggio, le Entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 24,6 miliardi, in diminuzione del 27,8% (-9,5 miliardi) rispetto allo stesso ... Leggi su ilfattoquotidiano

