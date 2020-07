Death Stranding su PC realizza la visione originale di Kojima Productions - articolo (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nato come esclusiva PlayStation 4, Death Stranding di Kojima Productions è ora disponibile su PC grazie a un porting che ci sentiamo di consigliare senza alcun dubbio. Se è vero che le opzioni grafiche sono un po' limitate vista l'origine su PS4, sul fronte delle prestazioni siamo su ottimi livelli e, soprattutto, Death Stranding è un gioco unico pure nell'eterogeneo panorama PC. Grazie a una tecnologia di rendering dei personaggi al top e a meravigliosi ambienti ed effetti, il titolo Kojima Productions è spettacolare su PC. È un primo assaggio di cosa possa fare il Decima Engine una volta libero dai confini imposti da PlayStation 4, e non solo: questo porting PC permette al gioco di mostrarsi nella sua forma ... Leggi su eurogamer

