Dear John: trama, cast e streaming del film (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dear John: trama, cast e streaming del film Questa sera, 15 luglio 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Dear John, film diretto da Lasse Hallström, adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks Ricordati di guardare la luna e racconta la storia d’amore tra John Tyree e Savannah Lynn Curtis, interpretati da Channing Tatum e Amanda Seyfried. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film nel dettaglio. trama John Tyree è un ragazzo ribelle, cresciuto senza madre, che vive assieme al padre, con il quale ha un rapporto tormentato. Per placare la sua inquietudine adolescenziale, John decide di ... Leggi su tpi

John Tyree è un ragazzo ribelle, cresciuto senza madre, che vive assieme al padre, con il quale ha un rapporto tormentato. Per placare la sua inquietudine adolescenziale, John decide di arruolarsi ...

Stasera in TV 15 Luglio Film e Programmi

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata: (Commedia, drammatico, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie Un film di Ferzan Ozpetek con Ric

