De Luca avvia la procedura per dichiarare la cultura del caffè espresso napoletano patrimonio Unesco (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Regione Campania ha avviato la procedura per dichiarare la cultura del caffè espresso napoletano patrimonio Unesco. Alla Commissione italiana per l’Unesco è stato inviato il dossier di candidatura, redatto da un gruppo di esperti professori universitari, antropologi e giuristi. In esso è chiaramente scritto che il caffè in Italia non è soltanto una bevanda ma esprime una vera e propria cultura. Un rito tutto napoletano che ha dato vita a tradizioni diffuse ovunque, come quella del caffè sospeso che evoca il senso dell’ospitalità, solidarietà e convivialità. Il dossier sintetizza questa dimensione e racconta il valore ... Leggi su ilnapolista

(ANSA) - NAPOLI, 15 LUG - La giunta regionale della Campania ha trasmesso alla Commissione italiana per l'Unesco il dossier di candidatura "La cultura del caffè espresso napoletano" - a firma del ...

La Giunta regionale della Campania ha trasmesso alla Commissione italiana per l'Unesco il dossier di candidatura "La cultura del caffè espresso napoletano", a firma del presidente Vincenzo De Luca, ...

