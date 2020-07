Daydreamer, sospesa la serie tv con Can Yaman? Cosa potrebbe accadere da settembre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mediaset ha diffuso i tabellari della nuova programmazione autunnale ma le indicazioni su Daydreamer sembrano poco chiare. I fan delle serie tv turca con Can Yaman in onda su Canale 5 sono in allarme ... Leggi su leggo

Can Yaman ha una fidanzata italiana? La vita privata dell’attore di Daydreamer è top secret, ma Francesca Cipriani si candida. Can Yaman è l’attore del momento. Turco, fisico muscoloso e atletico, sgu ...

Francesca Cipriani ha una cotta per Can Yaman: «Gli scrivo e non mi risponde»

L'attore turco è in questo momento protagonista su Canale cinque della fiction “Daydreamer” e in contemporanea in Turchia ... ci dovevamo rivedere ma il blocco poi ha lasciato tutto in sospeso. Dovrò ...

Can Yaman ha una fidanzata italiana? La vita privata dell'attore di Daydreamer è top secret, ma Francesca Cipriani si candida. Can Yaman è l'attore del momento. Turco, fisico muscoloso e atletico, sgu ...