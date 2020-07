Daydreamer - Le ali del sogno trama 16 luglio 2020: il ritorno di Aylin crea tensioni in agenzia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama torna a parlare di Aylin: il suo ritorno in agenzia è destinato a portare scompiglio. Daydreamer - Le ali del sogno torna giovedì 16 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama prospetta nuove tensioni in agenzia, questa volta per il ritorno della bella Aylin. Aylin fa il suo ingresso trionfale alla Fikri, destando lo stupore di tutti i presenti e lo sconcerto di Leyla, come anticipa il promo dell'episodio 27. I preparativi dello spot creano diversi ... Leggi su movieplayer

