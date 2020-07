Daydreamer, anticipazioni: SANEM scopre che EMRE e AYLIN sono complici (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tutti i nodi verranno al pettine nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno: dopo aver confessato a Can Divit (Can Yaman) di aver aiutato “inconsapevolmente” EMRE (Birand Tunca) a sottrarre alcuni documenti utili della Fikri Harika, la nostra protagonista scoprirà infatti che il “traditore” ha sempre agito per conto della perfida AYLIN (Sevcan Yasar).Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 16 luglio 2020Occhio dunque agli eventi che si innescheranno in seguito a questa pericolosa scoperta… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: AYLIN ricatta EMRE Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Can caccerà EMRE dalla ... Leggi su tvsoap

