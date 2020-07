Daniele Ferrari, imprenditore italiano, ucciso in Namibia durante una rapina (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un imprenditore 52enne della provincia di Bergamo, Daniele Ferrari, è stato ucciso oggi durante una rapina in Namibia. Lo rende noto, su Facebook, Angelo Migliorati, sindaco di Castione della Presolana, dove la vittima viveva.“La Polizia del luogo e il Consolato italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia”, aggiunge il primo cittadino, che si stringe al dolore della moglie e di tutta la famiglia. Leggi su huffingtonpost

