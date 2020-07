Dalla Spagna: “Ferran Torres vicino alla firma con il Manchester City” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dalla Spagna arrivano novità sul futuro del centrocampista del Valencia Ferran Torres. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, il 20enne sarebbe vicino alla firma con il Manchester City. La situazione in cui versa il Valencia, con i diversi cambi di allenatore e i risultati poco felici ottenuti sul campo, hanno portato il giocatore, il cui contratto è in scadenza nel 2021, alla scelta di lasciare il club. La prossima settimana, appare decisiva per il futuro del classe 2000. Foto: Twitter Ferran Torres L'articolo Dalla Spagna: “Ferran Torres vicino alla firma con ... Leggi su alfredopedulla

Arriva finalmente anche in Italia il programma premium Google Play Pass che si può considerare come un all-you-can-eat per le applicazioni e giochi Android. Il funzionamento è molto semplice, si paga ...

Auto, l’Europa perde ancora un quarto delle immatricolazioni a giugno

Resta pesante il calo di immatricolazioni sul mercato auto europeo. A giugno sono state immatricolate un milione e 131.843 autovetture con un calo del 24,1% rispetto al 2019. Da inizio anno il mercato ...

