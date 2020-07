Dalla Fondazione Terzo Pilastro 700 mila euro per le famiglie del Sud (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dalla Fondazione Terzo Pilastro 700.000 euro per le famiglie in difficoltà del Sud Italia, colpite dall’emergenza economica generata dal lockdown. L’iniziativa interessa sette comuni del Mezzogiorno: Napoli, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Enna e Agrigento. A ciascuno di questi saranno destinati 100 mila euro per l’acquisto di buoni pasto del valore di 30 euro, da distribuire alle famiglie attraverso le organizzazioni locali. L’erogazione dei contributi avverrà in base alle indicazioni stabilite all’interno di protocolli che saranno siglati a partire da questa settimana con i Comuni e i sindaci interessati, “con modalità che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

