Dal film girato durante il lockdown alle news su Euphoria | 5 cose su Zendaya che forse vi siete persi

Dal 1996, un concentrato di talento e bellezza. Di chi stiamo parlando? Ma di Zendaya, ovviamente. Attrice, cantante e ballerina di strameritato successo: abbiamo iniziato ad amarla quando ha mosso i primi passi in tv nel mondo Disney, poi Beyoncé e Bruno Mars l'hanno scelta per i loro video musicali ed è arrivata anche la prima volta al cinema con Spider Man. In mezzo, persino Dancing with the Stars e qualche pubblicità di moda. Ok, è una tuttofare. Anche se, va detto, ci ha conquistati per sempre con il ruolo di Rue in Euphoria. Se poi aggiungete che sul set della serie è nato l'amore con Jacob Elordi… beh, solo occhi a cuoricino. In questi mesi, ovviamente, non è mai stata ferma: prima il sostegno al Black Lives Matter, infine una vera e propria sorpresa realizzata in pieno lockdown (arrivate più sotto per capire di cosa stiamo parlando).

Ultime Notizie dalla rete : Dal film Zendaya: dal film vietato girato in quarantena a Kill Bill... AMICA - La rivista moda donna Palermo, il nuovo assessore alle Culture: “No ai fondi a pioggia, agli artisti daremo spazi e servizi”

Orlando presenta Zito all’indomani del Festino senza Festino celebrato attraverso il film della regista Costanza ... a raccontare Palermo”. Zito parte dal 2018, quando “Palermo si è svelata ...

Gli infedeli

Diretto da Stefano Mordini e sceneggiato dal regista con Filippo Bologna e Riccardo Scamarcio (qui anche produttore) il film si articola in cinque episodi che mettono alla berlina i vizi del maschio l ...

