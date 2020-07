Dal Covid assist all’innovazione frugale: economia tra recessione e nuove sfide (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quando l’emergenza Covid-19 sarà terminata, il mondo entrerà in una prolungata recessione che potrebbe durare fino al 2022. Tutte le nazioni e le industrie dovranno affrontare una triplice sfida: riavviare l’economia, ridurre le disuguaglianze sociali, e preservare e riqualificare l’ambiente. Il bicentenario paradigma economico capitalista basato sulla massimizzazione del profitto e “più con più” (impiegare più risorse per realizzare più prodotti) sta volgendo al termine. Al contrario, le tecnologie digitali, i nuovi regolamenti, i movimenti anti-globalizzazione, e milioni di dollari – e valori – i consumatori e i lavoratori delle Generazioni Y e Z hanno la consapevolezza di stare generando un’economia frugale. ... Leggi su quifinanza

