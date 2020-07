‘Dal balcone di casa mia’, Giada Lepore presenta il suo primo album: “Ha incantato tutti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Giada Lepore, la ragazza beneventana di 15 anni che, durante il lockdown, ha cantato dal balcone della sua abitazione incantando il web con una voce profonda, ha presentato questa mattina il suo primo album intitolato “Dal balcone di casa mia”. Un lavoro composto da cover, proprio quelle che “sono piaciute di più a tutte le persone che mi hanno seguita in questo periodo”, come ha precisato la giovane in un video sui social. All’evento, che si è tenuto al Gran Caffè Gambrinus di Napoli, oltre alla sua famiglia hanno preso parte il magistrato Catello Maresca, il medico ricercatore scientifico italo-americano Antonio Giordano e il don Maurizio ... Leggi su anteprima24

fuocoesangue : Ieri sera dopo aver mangiato una pizza sono andata a dormire dal mio ragazzo che mi fa “mettiamoci un po’ sul balco… - sweetcxalwaysu : dal balcone della camera riesco a vederlo - marmelIata : se ste cazzo di mocciose non la smettono di urlare giuro su dio che urlo dal balcone che quello stronzo di babbo na… - DusMartina : RT @pavtronus: Quella mezz'ora prima dell'esame che non sai se ripassare, piangere, mandare tutto a cagare o buttarti dal balcone - robertaregs : RT @pavtronus: Quella mezz'ora prima dell'esame che non sai se ripassare, piangere, mandare tutto a cagare o buttarti dal balcone -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Dal balcone Come Di Maio e Franceschini vedono Conte Policymakermag