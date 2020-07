Dai bimbi un’arma contro il Coronavirus: lattoferrina utile nelle cure e nella prevenzione, importante scoperta italiana (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da quando la pandemia di Coronavirus ha iniziato a dilagare per il mondo, è emerso sempre più chiaramente un aspetto della malattia: i più piccoli sono meno colpiti dal COVID-19 e quando lo sono, presentano forme molto più lievi rispetto agli adulti. Ora proprio dai bimbi potrebbe arrivare un’arma per contrastare la malattia, grazie all’intuizione di Elena Campione, associato della Uosd di Dermatologia del Policlinico Tor Vergata di Roma. Lo studio è stato appena pubblicato dal team dei clinici di Tor Vergata, insieme ai colleghi della Sapienza, sul ‘Journal of Molecular Sciences’. Lo studio candida la lattoferrina, proteina dell’immunità naturale, a molecola ideale per trattare i pazienti Covid-19. Già presente nel latte materno, la ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Scuola dell’infanzia, “nei prossimi 10 anni si dovrà rinnovare il 40% degli insegnanti che si occupano di bimbi dai… - giu33liana : @Terra_Pianeta #FacciamoRete #FacciamoInformazione Bomba d’acqua a #Palermo, automobilisti in fuga dai veicoli a… - Lichtung5 : RT @pizia21: @meteorologo777 Son mesi che lo dico! I bimbi non sono immuni e contagiano… Magari meno degli adulti (e anche qui ci sono stu… - umbriajournal_ : Giochiamo intorno al Lago, centri estivi per bimbi dai 3 a 11 anni - laZiaMatta : @chiara85 La cosa peggiore è che se dai l’antibiotico in 48h non sono più infettivi e possono rientrare. Fai lo sfo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai bimbi Giochiamo intorno al Lago, centri estivi per bimbi dai 3 a 11 anni Trasimeno Oggi Le "stanze degli orrori" sul deep web: 17enni pagavano per vedere bimbi uccisi in diretta

Bambini abusati sessualmente e torturati fino all'uccisione, con il progredire delle sevizie legate a pagamenti di somme in criptovalute (Bitcoin) sempre maggiori da parte degli spettatori collegati o ...

Coronavirus, bimba positiva a Reggio Emilia: tamponi nel centro estivo

Una bambina che frequenta un centro estivo dai 6 ai 10 anni a Rolo, in Emilia Romagna, dove ci sono stati alcuni casi anche a Ferrara, è risultata positiva al Coronavirus. Il padre era stato contagiat ...

Bambini abusati sessualmente e torturati fino all'uccisione, con il progredire delle sevizie legate a pagamenti di somme in criptovalute (Bitcoin) sempre maggiori da parte degli spettatori collegati o ...Una bambina che frequenta un centro estivo dai 6 ai 10 anni a Rolo, in Emilia Romagna, dove ci sono stati alcuni casi anche a Ferrara, è risultata positiva al Coronavirus. Il padre era stato contagiat ...