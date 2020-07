Da professionista dell’antimafia ad antifascista di mestiere. Orlando: «Mai accanto a Samonà» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ci toccava pure vedere Leoluca Orlando Cascio distribuire patenti di legittimità democratica. Né lui né qualcuno della sua giunta – ha tenuto a far sapere il sindaco – «siederà mai accanto» ad Alberto Samonà, nominato da Nello Musumeci assessore regionale alla Cultura. La motivazione è di quelle che non ammettono repliche: Samonà «non ha mai chiesto scusa per le sue posizioni su fascismo e nazismo». Ragion per cui – ha sentenziato – «è incompatibile con la nostra visione del mondo». In verità, tutto pensavamo di Orlando Cascio tranne che possedesse una visione del mondo tutta sua. Certamente ne ha una del potere. Non esitò a sbandierarla negli anni ruggenti dell’antimafia di professione, ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : professionista dell’antimafia «Se un imprenditore conosce un mafioso è anche lui mafioso e di conseguenza lo sono anche i suoi parenti»?: la posizione del consiglio di stato sulla contiguità tra mafie e imprenditoria nel “passaggio di testimone” tra aziende e sugli effetti delle informazioni antimafia Diritto.it - Il portale giuridico online per i professionisti