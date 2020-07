Da LNDC 10 consigli per proteggere gli animali dal caldo (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Lega Nazionale per la Difesa del Cane diffonde 10 consigli per proteggere gli animali dal caldo: semplici regole per garantire una estate serena ai pet Come noi, anche i nostri amici a quattro zampe soffrono le temperature estreme, siano basse come quelle invernali, o alte come quelle di inizio mese. Proprio per questo, LNDC (Lega Nazionale per… L'articolo Da LNDC 10 consigli per proteggere gli animali dal caldo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

laquilablog : Animali in auto e al caldo. I consigli su come comportarsi #animali #caldo #cane #lndc -

Ultime Notizie dalla rete : LNDC consigli Da LNDC 10 consigli per proteggere gli animali dal caldo Corriere Nazionale Da LNDC 10 consigli per proteggere gli animali dal caldo

Come noi, anche i nostri amici a quattro zampe soffrono le temperature estreme, siano basse come quelle invernali, o alte come quelle di inizio mese. Proprio per questo, LNDC (Lega Nazionale per la Di ...

Caldo eccessivo, consigli per proteggere gli animali in estate

Poche semplici attenzioni per fare in modo che l’estate sia un periodo sereno e di gioia anche per loro da LNDC Animal Protection e Prolife Le giornate si sono finalmente allungate e quest’anno, dopo ...

Come noi, anche i nostri amici a quattro zampe soffrono le temperature estreme, siano basse come quelle invernali, o alte come quelle di inizio mese. Proprio per questo, LNDC (Lega Nazionale per la Di ...Poche semplici attenzioni per fare in modo che l’estate sia un periodo sereno e di gioia anche per loro da LNDC Animal Protection e Prolife Le giornate si sono finalmente allungate e quest’anno, dopo ...