Da Bologna - Mihajlovic studia l'attacco anti Napoli: chance per Skov Olsen dall'inizio (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'edizione di oggi de Il Corriere di Bologna presenta la sfida di felsinei contro il Napoli di Gattuso, dando spazio alle diverse scelte di formazione di Sinisa Mihajlovic: "In attacco, scelto Skov Olsen a destra, i giochi sembrano fatti: si ... Leggi su tuttonapoli

Gazzetta_it : #Mihajlovic, polemica in tv: 'Vergognoso parlare solo dell'Inter che ha perso e non del Bologna' - bologna_sport : Gazzetta-Gattuso e Mihajlovic: mille difficoltà e una passione comune - sportli26181512 : Diretta Bologna-Napoli ore 19.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: Al Dall'Ara la sfida nel… - DAZN_IT : Musa Juwara, qualità e determinazione al servizio di Mihajlovic ?? Bologna-Napoli è live alle 19.30 su #DAZN - it_mainsport : Il #Bologna di Sinisa #Mihajlovic sfida il #Napoli di Gennaro #gattuso , nella -