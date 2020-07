Crystal Palace-Manchester United (giovedì, ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 16 luglio 2020) Quel gol di Michael Obafemi che ha dato il pari al Southampton ha un po’ rovinato il magic moment della squadra di Ole Gunnar Solskjær. La concentrazione deve dunque restare alta: tre giorni dopo questa sfida di Selhurst Park ci sarà la semifinale di FA Cup contro il Chelsea prima di affrontare i pericolanti Hammers … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

Linkiesta : Il caso del giocatore ivoriano del Crystal Palace insultato da un dodicenne dimostra che la colpa non è dei figli m… - infobetting : Crystal Palace-Manchester United (giovedì, ore 21:15): formazioni ufficiali, - sportface2016 : Formazioni ufficiali #CrystalPalace-#ManchesterUnited, #PremierLeague 2019/2020 #CRYMUN - ThaKeleske : RT @Emiearth: Crystal Palace vs United - final decision bé lowo olorun - 2fast2shifty : @Darkseidisnt crystal palace uno ?? -

Alle 21.15, poi, lo United va in casa del Crystal Palace, in crisi e reduce da 5 ko consecutivi. Infine, Southampton-Brighton, con gli ospiti alla ricerca degli ultimi punti salvezza.Le formazioni ufficiali di Crystal Palace e Manchester United, che si sfidano nella trentaseiesima giornata della Premier League 2019/2020. Una partita importantissima per i Red Devils, che hanno l’oc ...