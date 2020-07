Cronache di ordinario razzismo: in 18 anni 7.426 episodi (Di mercoledì 15 luglio 2020) I dati del libro bianco dell'associazione Lunaria: 5.340 violenze verbali, 901 aggressioni fisiche, 177 danneggiamenti alla proprietà e 1.008 casi di discriminazione. Nasce una rete per contrastare l'odio on line Leggi su repubblica

