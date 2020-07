Cristiano Ronaldo dona le sue maglie della Juve all'équipe cubana in Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) TORINO - Bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse della Juventus ha donato una sua maglia, originale, autografata, e altri gadget, a ogni componente dell'equipe medica 'Henry Reeve' che, ... Leggi su corrieredellosport

UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - JPeppp : Cristiano Ronaldo ha donato le sue maglie della Juve all'équipe cubana giunta nel nostro paese in piena emergenza C… - youssef7assanen : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo ahead of Sassuolo game ??! -