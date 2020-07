Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro: ecco il regalo ai medici cubani a Torino (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il bellissimo gesto di Cristiano Ronaldo nei confronti della delegazioni di medici e infermieri cubani a Torino per il virus Cristiano Ronaldo si conferma un’altra volta un campione dal cuore d’oro. Come riferito da cubadebate, il giocatore della Juventus ha donato la maglietta numero 7 della Juventus autografata ai medici e agli infermieri cubani arrivati a Torino durante l’emergenza Covid. Julio Guerra, capo della delegazione cubana, ha consegnato ai medici e agli infermieri le maglie del campione juventino. Il giocatore non ha consegnato personalmente le maglie ma ci ha tenuto a far avere ai medici e gli infermieri il suo ... Leggi su calcionews24

