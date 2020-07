Cristiano Malgioglio attaccato dalle oche: "Urlavo disperato" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un attacco 'disperato', così come lo ha definito il diretto interessato, quello subito da Cristiano Malgioglio da un gruppo di oche, che lo avrebbero rincorso e beccato a tal punto da provocargli un incredibile dolore alle gambe.Il racconto, molto trash per la verità, arriva direttamente dal cantante, ora anche star dei social network dove ormai è seguitissimo, che proprio sul suo profilo Instagram ufficiale ha raccontato il fatto. Cristiano, in questi giorni in vacanza in Puglia, sarebbe stato preso alla sprovvista da un branco di oche selvatiche, che lo avrebbero spinto a gettarsi in un laghetto per sfuggire all'attacco: "Stavo provando a portar loro da mangiare, ma non mi lasciavano entrare nel loro habitat. In poche parole mi hanno aggredito e ... Leggi su blogo

