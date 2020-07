Cristiano Malgioglio aggredito dalle oche, scivolato nel laghetto e beccato: video esilarante (Di mercoledì 15 luglio 2020) esilarante Cristiano Malgioglio: alle prese con delle oche selvatiche in un laghetto, il cantautore siciliano è stato aggredito dai volatili. Avrebbe voluto addirittura ingaggiarle per il suo nuovo disco, ma l’avvicinamento non è andato come sperato. In vacanza in Puglia con amici, il paroliere ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stato protagonista – negli scorsi giorni – di un incontro ravvicinato con gli uccelli. “Bambole… bambole”, le chiama con voce suadente cercando di ingraziarsele ma le oche non rispondono altrettanto benevolmente. E pensare che avrebbe voluto solo portar loro da mangiare. Leggi anche >> Alfonso Signorini scottante, intrighi in Rai: «Per andare in onda lì, ... Leggi su urbanpost

