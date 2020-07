Crisanti spiega che il tampone rapido pubblicizzato da Zaia «non ha superato nessuna valutazione» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due giorni di annunci, seguiti da smentite e ridimensionamenti. Dopo aver annunciato che il ceppo serbo del Coronavirus ha una carica virale più alta rispetto a quello registrato in Veneto e in Italia – con l’Istituto che ha effettuato la ricerca che ha corretto il tiro 24 ore dopo -, ieri Luca Zaia ha presentato in conferenza stampa il nuovo tampone rapido proveniente dalla Corea: si tratta di un test in grado di dare risposte sulla positività o negatività Covid nel giro di sette minuti. Il tutto è stato provato su un giornalista presente nella sala stampa. Oggi, però, Andrea Crisanti smonta quel trionfalismo. LEGGI ANCHE > L’istituto che ha studiato il genoma del virus serbo ridimensiona la sicurezza di Zaia Guardando la conferenza stampa di ... Leggi su giornalettismo

"Qualsiasi misura di prevenzione sulla scuola, dai 6 ai 13 anni è inutile, perché una volta usciti di classe possono fare quello che vogliono". Così il virologo Andrea Crisanti, direttore del dipartim ...

Covid-19, i bambini si ammalano o no?

Secondo il virologo Crisanti i bambini fino agli 11 anni non si ammalano praticamente mai di Covid-19. Rientro a scuola è sicuro Sui bambini e il Covid-19 sono state fatte varie ipotesi e ancora oggi ...

