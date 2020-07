Creatori di Glee creano fondo universitario per il figlio di Naya Rivera: “era nostra amica” (Di mercoledì 15 luglio 2020) I Creatori di Glee, Ryan Murphy, Ian Brennan e Brad Falchuk, nelle passate ore hanno voluto ricordare l’attrice Naya Rivera con una intensa dichiarazione resa nota da E! News in cui hanno sottolineato il suo essere stata non solo una grande e talentuosa artista ma anche una donna dal carattere straordinario. Gli stessi Creatori hanno... L'articolo Creatori di Glee creano fondo universitario per il figlio di Naya Rivera: “era nostra amica” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

smolberlin : Il fatto che i creatori di Glee abbiano creato un fondo universitario per il bambino di Naya,Josey,mi fa davvero piacere ???? - repubblica : RT @RepSpettacoli: I creatori di 'Glee' hanno creato un fondo per il figlio di Naya Rivera [aggiornamento delle 12:25] - RepSpettacoli : I creatori di 'Glee' hanno creato un fondo per il figlio di Naya Rivera [aggiornamento delle 12:25] - blogtivvu : Creatori di Glee creano fondo universitario per il figlio di Naya Rivera - Glitteringwoman : Naya Rivera, i creatori di «Glee» istituiscono un fondo per il college del figlio Josey. Mi dispiace molto per que… -

Ultime Notizie dalla rete : Creatori Glee Netflix, la politica inizia da ragazzi: “The politician”, la nuova serie dei creatori di Glee La Stampa I creatori di 'Glee' hanno creato un fondo per il figlio di Naya Rivera

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, creatori della serie tv Glee, hanno creato un fondo per permettere al figlio di Naya Rivera di andare al college. All'indomani della notizia, che il corpo rinv ...

Naya Rivera canta "Skidamarink" in un video insieme al piccolo Josey

"I love you", il video di Naya Rivera che canta con il figlio è il manifesto di un amore spezzato L'amica e collega Amber Riley ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di Naya Rivera che cant ...

Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, creatori della serie tv Glee, hanno creato un fondo per permettere al figlio di Naya Rivera di andare al college. All'indomani della notizia, che il corpo rinv ..."I love you", il video di Naya Rivera che canta con il figlio è il manifesto di un amore spezzato L'amica e collega Amber Riley ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video di Naya Rivera che cant ...