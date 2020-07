Covid, Zangrillo: “Emergenza finita da due mesi, i cittadini hanno bisogno di verità” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Covid, Zangrillo. Il primario del San Raffaele al Tempo: “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid, i cittadini hanno bisogno di verità” “L’Emergenza Covid? È finita da due mesi”. Non solo: “È un mese che in Lombardia non si muore più di Covid” ed “evocare l’emergenza porta al panico e alla morte sociale”. Ne è convinto il professor Alberto Zangrillo, primario della clinica San Raffaele di Milano, che in un’intervista a Il Tempo dice anche che il modo di comunicare sui decessi “è scorretto e non rispecchia la realtà” perché spesso ... Leggi su limemagazine.eu

