Covid, scandalo Ue: l’Italia ‘ignorata’, i Dip rubati nei porti: ecco l’imbarazzante inchiesta del The Guardian (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Mentre l’Italia affrontava il disastro, alle sue richieste di aiuti alla Ue rispondevano con un silenzio scioccante”. Già dal titolo, abbastanza inquietante, così stamane ‘The Guardian’ è tornato sull’emergenza sanitaria da coronavirus che ha toccato in primis il nostro Paese. Un’inchiesta cruda e realistica quella pubblicata dal prestigioso quotidiano che, sottolinea come “La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il coronavirus si diffondeva in Europa“. Il giornale britannico elenca poi quelli che si sono rivelati un vero e proprio “susseguirsi di fallimenti”, per colpa dei quali, come ha spiegato – intervistato in merito – Janez Lenarcic, il commissario europeo per la gestione delle crisi: “Nessuno Stato membro ha risposto ... Leggi su italiasera

È stato un momento di spaventosa chiarezza. Il 26 febbraio, con il numero di italiani contagiati dal Sars-cov-2 che triplicava ogni 48 ore, il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte ha chies ...

