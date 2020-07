Covid, l’allarme della responsabile regionale: “Cala l’età, giovani vettori del virus” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – I giovani sono vettori di virus, l’età media dei contagiati cala ma non deve calare la guardia nei confronti del Coronavirus che è ancora predominante in Italia. Secondo quanto riportato dall’Istituto Superiore di Sanità, nell’ultimo mese, si è notato che l’età media dei nuovi positivi è calata e dai 60 anni iniziali è scesa a 47. Ciò vuol dire che il contagio nella fascia d’età fra i 19 e i 50 anni aumenta. Un dato nazionale che si riscontra anche in Campania come conferma Pina Tommasielli, la responsabile di medicina territoriale dell’unità di crisi Coronavirus della Regione Campania. Da cosa deriva questo nuovo dato? “L’abbassamento dell’età media ... Leggi su anteprima24

