Covid-19, Turkmenistan: annunciati zero casi, ma imposte mascherine (Di mercoledì 15 luglio 2020) Covid-19: fa discutere lo stranissimo caso del Turkmenistan, che ha annunciato zero casi di contagio, ma al tempo stesso obbliga ad usare le mascherine per la “polvere nell’aria”. Fa discutere, quasi sorridere, il caso del Turkmenistan, se non si trattasse di una faccenda così delicata come quella della pandemia da Covid-19. Il Paese, messo sott’occhio … L'articolo Covid-19, Turkmenistan: annunciati zero casi, ma imposte mascherine proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Covid Turkmenistan Lo strano caso del Turkmenistan: il Paese con «zero casi di Covid» che ora impone le mascherine «per la... Corriere della Sera Governo impone le mascherine per evitare la “polvere”: lo strano caso del Turkmenistan

Dopo aver ignorato ogni avvertimento internazionale per mesi continuando a dichiarare l'assurda cifra di zero contagi, il Turkmenistan sta finalmente prendendo provvedimenti anti coronavirus ma senza ...

Sì, ci sono ancora Paesi in cui il coronavirus "non esiste"

PYONGYANG - Può sembrare impossibile, ma a oltre sei mesi dall'inizio della pandemia di Covid-19 ci sono ancora dei Paesi in cui il coronavirus sembra non essere mai arrivato. A livello globale il pat ...

