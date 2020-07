Covid-19, il vaccino di Oxford funziona e si punta a distribuirlo senza finire la sperimentazione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fra i vaccini anti-Covid attualmente in sperimentazione nel mondo, quello studiato da AstraZeneca e dall’Università di Oxford, “sostenuto” da Bill Gates e prodotto materialmente in Italia, dimostra di funzionare. Si trova ancora nella terza fase sperimentale, quella allargata a decine di migliaia di volontari sani, e ha dimostrato di non bloccare il contagio sull’uomo ma di ridurre la malattia a un po’ di tosse e mal di gola. Per neutralizzare definitivamente il virus occorrerebbe una dose superiore, con ulteriori costi e tempi più lunghi che potrebbero richiedere un altro anno. Proprio per questa ragione l’Unione Europea ha in programma di chiedere all’EMA, l’agenzia europea del farmaco, di autorizzare in ogni caso la somministrazione del vaccino alle fasce più a rischio della popolazione. A rivelarlo è un articolo pubblicato su La Stampa, nel quale si specifica inoltre che l’idea di distribuire il vaccino senza aver completato la sperimentazione potrebbe generare una serie di polemiche prima e di azioni legali dopo, nelle quali i tribunali potrebbero anche assecondare le motivazioni dei contrari proprio per via di questo desiderio di anticipare i tempi. Leggi su vanityfair

Agenzia_Ansa : Il noto immunologo americano #Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il… - Agenzia_Ansa : L'azienda biotech americana #Moderna ha annunciato che il 27 luglio entrerà nella fase finale dei test clinici per… - Agenzia_Ansa : L'immunologo americano Anthony Fauci, membro della task force della Casa Bianca contro il Covid-19, prevede che un… - CronacaSocial : ?? Vaccino anti #Covid19: pronto per la fase finale. L'annuncio del super virologo Fauci. LEGGI??… - Qangaceiro : RT @Philo1936: fatelo voi il vaccino senza sperimentazione diocane Covid, il vaccino funziona. L’obiettivo è distribuirlo senza sperimentaz… -