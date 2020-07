Covid-19, il bollettino dell’15 luglio: 13 morti, 162 nuovi casi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Covid-19 bollettino di oggi 15 luglio 2020. Ecco tutti gli ultimi dati della protezione civile in merito alla pandemia che ha colpito l’Italia. Poco fa la Protezione Civile ha pubblicato il bollettino con tutti i numeri del Covid-19 registrati oggi, 15 luglio 2020. Il numero dei casi positivi è di +162, il che porta il conteggio dei casi totali a 13303. … L'articolo Covid-19, il bollettino dell’15 luglio: 13 morti, 162 nuovi casi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

OndeFunky : Oggi in un negozio: “Si tolga pure la mascherina, mica dobbiamo morire”. In effetti la indosso proprio per evitarlo… - giuseortu : RT @Deputatipd: La situazione imporrebbe alle istituzioni di non alimentare razzismo. La Regione Calabria a guida Santelli decide di emanar… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 12.493 (-426) Deceduti: 34.997 (+13) Guariti: 196.016 (+575) Totale casi: 243.506… - wam_the : Covid Campania: i dati di oggi 15 luglio. Crescono i nuovi casi - H24Prati : Covid-19, il bollettino della Regione Lazio: 'La metà dei nuovi casi è di importazione' - -