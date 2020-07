Covid-19 e Centri Estivi, Nuovo Caso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il quotidiano La Repubblica riporta la scoperta di un Caso positivo al Covid-19 presso un centro estivo in provincia di Bergamo. Si tratta di un bambino di 7 anni attualmente asintomatico, iscritto ad un centro estivo di Nembro. La scoperta della positività al Covid-19 è stata fortuita. Il bambino era giunto al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di un infortunio. I medici lo hanno sottoposto a tampone in via precauzionale e in questo modo si è scoperta la positività. I medici temono una propagazione del contagio essendo il centro estivo, dislocato in due sedi, frequentato da 250 bambini. Leggi su youreduaction

Primo appuntamento post Covid del ciclo diincontri organizzato ... dottore di ricerca in energetica e direttore del centro di ricerca CARe (Center for Automotive Research and evolution) e del ...

Gli ospiti di una residenza per anziani hanno rivisitato a modo loro le più grandi copertine rock durante la quarantena La crisi causata dall'emergenza coronavirus, oltre che un'emergenza sanitaria pr ...

