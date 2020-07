Covid-19, dalla Fondazione Terzo Pilastro 700mila euro per famiglie del Sud Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Fornire una risposta concreta e immediata alle necessità primarie delle famiglie Italiane colpite dall’emergenza economica generata dal prolungato lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19. Con questo obiettivo la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale ha messo a disposizione di 7 Comuni del Sud Italia (Napoli, Cosenza, Reggio Calabria, Palermo, Trapani, Enna e Agrigento) 700mila euro, 100mila ciascuno, da distribuire in buoni spesa del valore di 30 euro alle famiglie bisognose attraverso le organizzazioni locali. L’erogazione dei contributi – spiega la Fondazione in una nota – avverrà in base alle indicazioni stabilite ... Leggi su quifinanza

