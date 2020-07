Cosa prevede il nuovo accordo tra Stato e i Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo ore e ore di trattative si è giunti a un accordo: Atlantia – società che gestisce la rete autostradale e che è attualmente controllata in parte dai Benetton – uscirà in maniera dilazionata nel corso di un anno da Aspi (Autostrade per l’Italia S.p.A). Previsto l’ingresso di Cassa depositi e prestiti e la quotazione della società in Borsa. Vediamo insieme, per punti, Cosa prevede il nuovo accordo tra Stato e Benetton e di fare chiarezza nella questione per quanto riguarda – soprattutto in merito a tutti gli attori coinvolti -. LEGGI ANCHE >>> Cmd su Autostrade, Conte: «proposta non soddisfacente da parte di Aspi» Atlantia, Aspi e Autostrade Gli attori ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : L'accordo raggiunto tra Stato e i #Benetton dopo le fatiche di una notte prevede una serie di punti precisi elencat… - Michele_Arnese : NESSUNA REVOCA, MA IL FATTO DI TRAVAGLIO OGGI TITOLA: 'De Micheli e mezzo Pd contrari alla revoca, ma Conte non mol… - moneypuntoit : ?? Autostrade, niente revoca ma c'è l'accordo: cosa prevede? ?? - RiccardoRanall1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia licenze premio a chi dimostra di essere migliorato con il carcere,eccetera ecc..Vic… - Michele_Arnese : So' ragazzi, dai... DOPO AVER PARLATO PER 2 ANNI DI REVOCA, ECCO LA DECISIONE: NIENTE REVOCA Autostrade, che cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa prevede Coronavirus, ecco cosa prevede il nuovo decreto sulle restrizioni Wired.it Speranza al Senato avverte: “La partita non è vinta, emergenza non è finita”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustra in Senato le misure che il governo rinnoverà a partire dal 14 luglio, con il dpcm che prorogherà quasi tutte le restrizioni e i divieti attualmente ...

Indici di Borsa rallentano, stima Zew peggiore del previsto. Bene le banche su Wall Street

La stagione delle trimestrali statunitensi si appresta a partire e le prime banche che hanno pubblicato i dati relativi al secondo trimestre 2020 prima dell’apertura di Wall Street (JP Morgan Chase 4, ...

