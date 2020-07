Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 15 luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) I numeri coronavirus 15 luglio mostrano ancora una volta l’esito dell’evoluzione della curva dei contagi in Italia in questa stagione estiva. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, oggi, nella giornata di mercoledì – tradizionalmente quella che, trovandosi al centro della settimana, offre un quadro delle analisi a pieno regime – i nuovi contagiati sono 162, le nuove vittime registrate nelle ultime 24 ore sono 13, mentre i nuovi guariti sono 575. Nel complesso, i casi totali di coronavirus dall’inizio della pandemia sono 243.507, mentre il totale delle vittime è di 34.997. LEGGI ANCHE > Numeri coronavirus 14 luglio, cosa c’è di positivo e ... Leggi su giornalettismo

