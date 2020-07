Cosa cambia da oggi 15 luglio: le regole e i divieti Covid (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il nuovo DPCM del presidente del Consiglio che prolunga fino al 31 luglio le misure per il contenimento di Covid-19 entra in vigore oggi 15 luglio. Si tratta di un solo articolo e tre brevi commi in cui Palazzo Chigi rimanda alle leggi in vigore e quindi conferma le fondamentali precauzioni: mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi, distanziamento e divieto di assembramento. Il Dpcm, discusso dal Parlamento, allega le linee guida concordate con le Regioni sul trasporto pubblico e proroga il divieto di ingresso per chi proviene da 13 Stati extra Schengen. Cosa cambia da oggi 15 luglio: le regole e i divieti Covid Il Corriere della Sera riepiloga oggi le ... Leggi su nextquotidiano

MatteoRichetti : Ogni 15 giorni cambia idea e sostiene il contrario di ciò che aveva dichiarato. Ma da quando il #Premier decide cos… - PetroMarioBros : Io non so più che cosa sia #laNostalgia. Ciò che non dura ormai è passato. Sono uno che pensa, invece, a stare al p… - CorbelliFranco : RT @angyco888: 14 ragazzi si sono sentiti male dopo aver degustato le pietanze della pizzeria Sorbillo a Napoli. La metà di loro è finita i… - Marco37139472 : RT @angyco888: 14 ragazzi si sono sentiti male dopo aver degustato le pietanze della pizzeria Sorbillo a Napoli. La metà di loro è finita i… - AntiBuonista : @autocostruttore Continua con annunci meno pertinenti. Non cambia nulla, non tracceranno i cookie, ovvero quelli ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia Viaggi in treno: cosa cambia dal 14 luglio Money.it Cosa cambia da oggi 15 luglio: le regole e i divieti Covid

Cosa cambia da oggi 15 luglio: le regole e i divieti Covid Il Corriere della Sera riepiloga oggi le regole e i divieti Covid attualmente in vigore a partire dai dispositivi di protezione individuale ...

Bye bye Huawei

Ma è ormai chiaro che il mercato non c’entra più, in questa partita tutta politica. Se c’è una cosa che Pechino teme, adesso, è che la decisione di Londra, unita al crescente attivismo americano con ...

Cosa cambia da oggi 15 luglio: le regole e i divieti Covid Il Corriere della Sera riepiloga oggi le regole e i divieti Covid attualmente in vigore a partire dai dispositivi di protezione individuale ...Ma è ormai chiaro che il mercato non c’entra più, in questa partita tutta politica. Se c’è una cosa che Pechino teme, adesso, è che la decisione di Londra, unita al crescente attivismo americano con ...