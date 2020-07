Corviale, al campo dei Miracoli nascerà osteria Slow Food (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma – Ai piedi del Corviale nascera’ un’osteria Slow Food dove ai fornelli ruoteranno alcuni tra i migliori cuochi della tradizione romana, che addestreranno alla professione i giovani del quartiere. E’ questo il progetto lanciato da Slow Food Roma e dalla sua rete di osti, che assieme a Regione Lazio e Arsial, e con la collaborazione dell’Associazione Panificatori Roma e Car, ha organizzato ieri una cena di raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature professionali da cucina e per l’allestimento di un orto urbano, in quella che sara’ la sede dell’osteria, lo stabile dell’associazione Calciosociale, che nel suo ‘campo dei Miracoli’ insegna a i ragazzi del ... Leggi su romadailynews

