Coronavirus | CR7 dona sue maglie Juve a Medici Cuba in Italia

Tutti Cr7, il regalo di Ronaldo: una maglietta autografata ai medici cubani

Tutti Cr7. Cristiano Ronaldo ha donato la maglietta numero 7 della Juventus autografata ai medici e infermieri cubani che hanno lavorato a Torino durante l’emergenza coronavirus. La consegna è avvenut ...

