Coronavirus, ultime notizie – L’Ue si prepara per una seconda ondata. Nembro, contagiato un bambino di un centro estivo. Quasi 2 milioni di casi in Brasile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, diminuiscono i contagi: 114 in 24 ore (ieri erano 169), ma continua l’aumento dei morti: altri 17 (ieri erano 13) – Il bollettino della Protezione CivileCoronavirus, il bollettino della Regione Lombardia: frenata nei contagi (+30), sono un terzo rispetto a ieri. Restano solo 27 persone in terapia intensivaSono oltre 13 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 13.323.539 le persone infettate dal Covid-19. Al primo posto, ancora una volta, ci sono gli Stati Uniti con ... Leggi su open.online

