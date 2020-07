Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 35 mila vittime. In Lombardia 5 decessi nelle ultime 24 ore. Ue, Sassoli: «Irresponsabile» non raggiungere accordo su Recovery Fund (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Sono oltre 13 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 13.323.539 le persone infettate dal Covid-19. Al primo posto, ancora una volta, ci sono gli Stati Uniti con 3.431.574 contagi e 136.466 vittime. A seguire il Brasile con 1.926.824 casi e 74.133 morti, e l’India con 936.181 casi e 24.309 vittime. Poi Russia, Perù e Cile. RUSSIA EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT Vladimir PutinIl primo vaccino testato su 18 pazienti appare sicuro Il vaccino che la Russia sta sperimentando ... Leggi su open.online

Bologna, 15 luglio 2020 – Continua, per il terzo giorno consecutivo, il calo contagi da coronavirus tra Bologna e provincia. Un solo nuovo caso sintomatico registrato (ieri due, il giorno prima tre), ...

Trieste, a San Giusto il concerto in ricordo delle vittime del Covid-19

Va in scena mercoledì 15 luglio nella Cattedrale l'evento musicale con cui la Diocesi intende condividere "con una partecipazione densa di affetto, vicinanza e cordoglio, le lacrime dei familiari e de ...

