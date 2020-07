Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 35 mila vittime. In Lombardia 5 decessi nelle ultime 24 ore. Quasi 2 milioni di casi in Brasile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Sono oltre 13 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 13.323.539 le persone infettate dal Covid-19. Al primo posto, ancora una volta, ci sono gli Stati Uniti con 3.431.574 contagi e 136.466 vittime. A seguire il Brasile con 1.926.824 casi e 74.133 morti, e l’India con 936.181 casi e 24.309 vittime. Poi Russia, Perù e Cile. In Italia +162 nuovi contagi, 13 decessi e +575 guariti Il ... Leggi su open.online

Nel Cremasco, come nei due giorni precedenti, non è stato registrato nessun nuovo caso di contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato ufficiale registrato ieri (martedì 14 luglio) da Ats Val ...

Sono 163 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute i nuovi positivi sono in aumento rispetto ai ...

