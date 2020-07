Coronavirus, ultime notizie – In Italia quasi 35 mila vittime. In Lombardia 5 decessi nelle ultime 24 ore. Israele, Netanyahu annuncia aiuti economici per tutti i cittadini (Di mercoledì 15 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Sono oltre 13 milioni i casi di Coronavirus in tutto il mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono 13.323.539 le persone infettate dal Covid-19. Al primo posto, ancora una volta, ci sono gli Stati Uniti con 3.431.574 contagi e 136.466 vittime. A seguire il Brasile con 1.926.824 casi e 74.133 morti, e l’India con 936.181 casi e 24.309 vittime. Poi Russia, Perù e Cile. Israele GHARABLI / AFP GerusalmmeFondi alle famiglie, il premier chiede aiuto a tutti i partiti del Knesset Un pacchetto di aiuti ... Leggi su open.online

